„40 kontra 20”: Bartek już zapomniał o Julii? Odważne sceny w łóżku z innymi uczestniczkami!

W „40 kontra 20” robi się coraz goręcej! Bartek, który do niedawna pokazywał Julii, że naprawdę jest nią zainteresowany, zaprosił do łóżka... trzy inne uczestniczki. Co na to Julia?

W pierwszym sezonie „40 kontra 20” coraz więcej emocji! Od kiedy w programie pojawiły się dwie piękne i odważne kobiety robi się gorąco. Najpierw to Julia Kupiec wzbudziła zainteresowanie Bartka i Roberta, a potem Linda zaskoczyła wszystkich swoim sekretem, który skrywała w programie, a jako pierwszy poznał go Robert Kochanek.

Początkowo wydawało się, że Julia i Bartek jako pierwsi stworzą relację. Nawet lektor na początku odcinka dodał:

Wygląda na to, że między Julią a Bartkiem coś się zaczyna.

Okazuje się, że Bartosz Andrzejak szybko zapomniał o swojej wybrance, a może celowo ją pominął! Zaskakujące, co wydarzyło się po urodzinowej imprezie Kamili!

Urodzinowa impreza Kamili w "40 kontra 20" zakończyła się odważną zabawą...

Robert i Bartek z okazji urodzin Kamili postanowili zorganizować wspólne przyjęcie niespodziankę z motywem dzikich zwierząt. Dobra zabawa wiązała się z ogromnymi emocjami, a Robert Kochanek wyjawił, że Iza i Linda to matka i córka, co było dla pozostałych uczestników ogromnym zaskoczeniem. Potem na imprezie zrobiło się naprawdę gorąco i pojawiły się zadania, w których każdy musiał pocałować wyznaczoną osobę. Bartek pocałował Julię, kiedy miał wybrać kobietę, która najbardziej go uwodzi. Potem 20-latek pocałował Anię, a Robert pocałował nogi Beaty.

Bartek w łóżku w uczestniczkami. Julia nie była zadowolona!

Po imprezie uczestnicy pożegnali się i poszli do swoich łóżek, ale nie wszyscy! Paula, Marta i Kamila zajrzały do namiotu Bartka i zdecydowały się położyć obok mężczyzny, co wyraźnie mu się spodobało. W pewnej chwili do środka weszła Julia i nie ukrywała zaskoczenia z powodu tego, co zobaczyła!

Widok Bartka z dziewczynami, że tak powiem wbił mnie w ziemię. To było w jakiś sposób upokarzające dla mnie. To była przykra sytacja. - powiedziała przed kamerami Julia.

Julii Kupiec w "40 kontra 20" było wyraźnie przykro, że Bartek tak się zachował i nie zaprosił jej, a jedynie napomknął, że może położyć się obok. W sypialni uczestniczki pytały, czy nie ma im tego za złe, ale mimo zaprzeczenia zbyła je, że nie chce rozmawiać, bo jest zmęczona. Junior zrozumiał swój błąd, ale dopiero po fakcie!

Może to nie była najlepsza akcja. Lubię ją najbardziej - wyznał po przemyśleniu Bartek.

Następnego dnia Julia nadal przeżywała sytuację z poprzedniego wieczora i wyznała, że straciła zaufanie do Bartka:

Straciłam do Bartka zaufanie. Nie wiem, czy da się jeszcze coś zrobić, jeśli na początku takie rzeczy się dzieją. Moja teza, że faceci w podobnym wieku są niedojrzali - dodała Julia.

Relację Julii i Bartka uda się jeszcze uratować?