"40 kontra 20": Marlena nie zawsze była blondynką! Na zdjęciach sprzed lat jest nie do poznania

6. edycja „ Rolnik szuka żony ” już od pierwszego odcinka wzbudza ogromne emocje. Najpierw ogromnym zaskoczeniem okazało się niezadowolenie Waldemara z listów nadesłanych przez kandydatki, a teraz okazuje się, że kolejną kontrowersyjną postacią jest jedna z wybranek Seweryna. 22-letnia Marlena, bo to o nią chodzi, już po trzecim odcinku programu spotkała się z krytycznymi komentarzami! Co zarzucają jej Internauci? Dlaczego najmłodsza uczestniczka "Rolnika" jest krytykowana? Seweryn od początku programu urzekł widzów swoją szczerością i wrażliwością. 28-latek został ulubionym uczestnikiem tej edycji „Rolnika”, a w komentarzach Internauci życzą mu jak najlepiej i trzymają kciuki, aby znalazł swoją drugą połówkę. Super chłopak, oby wybrał dobrze, bo zasługuje na osobę, która pokocha go naprawdę Po randkach z kandydatkami widać, że sympatię rolnika zdobyła Marlena. 22-latka wyznaje tradycyjne wartości, marzy o dużej rodzinie i chce mieć nawet piątkę dzieci. Widać, że oboje dobrze czują się w swoim towarzystwie i mimo że Seweryn zaprosił też dwie inne dziewczyny do gospodarstwa, to Marlenie poświęca najwięcej czasu. Nie spodoba się to pozostałym kandydatkom! W zapowiedzi widać, jak 22-latka przeżywa niechęć ze strony pozostałych kobiet, którą tłumaczy ich zazdrością o... swoją urodę! Czy widzowie uwierzą we łzy Marleny? Niestety Marlena nie może liczyć na współczucie ze strony widzów, którzy od początku nie obdarzyli jej sympatią. W komentarzach otwarcie piszą, że dziewczyna nie jest szczera, gra i widać, że ma parcie na szkło i chce zostać gwiazdą programu: Marlenka jeszcze pokaże pazurki Przebiegła i gada to, co Seweryn chciałby usłyszeć o tym ,co on mówił w wizytówce, że chce mieć dom pełen życia. Oby...