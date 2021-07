"40 kontra 20": Tak kiedyś wyglądała Joanna Michalska. Była dyrektorem klubów... żużlowych! 

Pani Bożena z "Sanatorium miłości" zdradziła sekret swojej świetnej figury. Co je, żeby wciąż cieszyć się szczupłą sylwetką? Bożenka jest jedną z uczestniczek najnowszej edycji programu TVP o poszukujących miłości seniorach. Pochodzi z Konina, ale 30 lat temu wyjechała do USA i tam zamieszkała na stałe. Blisko dziesięć lat temu rozwiodła się z mężem i dziś, w programie "Sanatorium miłości", szuka swojej drugiej połówki. Teraz Pani Bożena w rozmowie z mediami zdradziła, czy żałuje, że zgłosiła się do show TVP, a przy okazji opowiedziała... o swojej diecie! Bożena z "Sanatorium miłości" znalazła miłość w programie? Pani Bożena z pewnością nie może narzekać na figurę. Uczestniczka drugiej edycji "Sanatorium miłości" ma 71 lat i naprawdę świetną sylwetkę, której może pozazdrościć jej wiele dużo młodszych kobiet. Jaki jest jej sekret? Pani Bożena zdradziła, jaką stosuje dietę! Nie jem mięsa, chleba i słodyczy, nie piję też alkoholu. Podstawę mojej diety stanowią owoce i warzywa. Dzień zaczynam od koktajlu owocowo-warzywnego. Później jem avocado z ogórkiem kiszonym i pomidorem. Dzięki tej diecie zmieściłam się w swoją sukienkę sprzed 20 lat - zdradziła w rozmowie z"Super Expressem". Pani Bożena w rozmowie z dziennikiem opowiedziała również, czy żałuje, że zgłosiła do do "Sanatorium miłości". A może w programie znalazła swoje szczęście? Była to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu. Dzięki temu programowi poznałam nowych ludzi i nawiązałam wspaniałe przyjaźnie. No i okaże się, czy odnalazłam miłość- przyznała w wywiadzie dla "SE". Kibicujecie pani Bożenie w "Sanatorium miłości"? Zobacz także: "Sanatorium miłości" - co wydarzyło...