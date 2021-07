Robert Kochanek nazywany w "40 kontra 20" Seniorem wraz z młodszym kolegą Juniorem - Bartoszem Andrzejakiem zamieszkał w luksusowej greckiej rezydencji, gdzie kilkanaście piękności walczy o ich względy. Ku zaskoczeniu widzów, to własnie Robert budzi wśród uczestniczek największe emocje. Panie nie tylko ostro kłócą się o przystojniaka, ale też prowadzą zmyślne wojny podjazdowe. Nic dziwnego, wysportowany, pewny siebie i umięśniony 43-latek jest naprawdę atrakcyjny. A jak wyglądał kiedyś?

Robert Kochanek rozchwytywany w "40 kontra 20"

Dwóch atrakcyjnych mężczyzn, kilkanaście pięknych, pewnych siebie, charyzmatycznych kobiet, luksusowa rezydencja i namiętność wisząca w powietrzu - właśnie na tym polega najnowszy kontrowersyjny format TVN 7 "40 kontra 20", w którym Senior - Robert Kochanek i Junior - Bartosz Andrzejak mają zaledwie kilka tygodni by zbliżyć do zjawiskowych, kochających czerpać z życia garściami tytułowych "czterdziestek" oraz energicznych, pięknych "dwudziestek".

Co tydzień w rezydencji organizowana jest Ceremonia Chaosu oraz Dzień Eliminacji, podczas których mężczyźni decydują, które z pań pragną poznać bliżej, a które muszą opuścić program. Do tej pory z show pożegnały się Oliwia i Gosia oraz Paula i Magda. Eliminacja tej ostatniej wyjątkowo wzburzyła widzów, ponieważ kobieta nie kryła przed przystojniakami swoich preferencji i jawnie zabiegała o Seniora. Doszło nawet do tego, że Magda ostro pokłóciła z Marleną o Roberta. Co ciekawe, to nie jedyna awantura, jaką widzowie TVN 7 mogli śledzić w "40 kontra 20".

O Roberta rywalizują również Linda i Kinga, które nie szczędzą sobie uszczypliwości. Do fanek Seniora dołączyła także Marta, która przez okazywanie zainteresowania Robertowi poważnie podpadła jednej ze swoich najlepszych koleżanek - Kindze. Nic dziwnego! Niezwykle szarmancki, wysportowany, pewny siebie 43-latek jest naprawdę niezłym ciachem. A jak wyglądał kiedyś?

Jak wyglądał kiedyś Robert Kochanek z "40 kontra 20"?

43-letni Robert Kochanek świetnie odnajduje się nie tylko w roli amanta, ale też osobowości telewizyjnej. Przypominamy, że występ przystojniaka w "40 kontra 20" nie jest jego debiutem przed kamerami. Mężczyzna jest bowiem zawodowym tancerzem, który wystąpił aż w 6. edycjach "Tańca z Gwiazdami", a jego partnerkami były aktorki: Anna Korcz, Joanna Koroniewska, Joanna Liszowska, Daria Widawska i Małgorzata Socha oraz modelka Ilona Felicjańska.

Daleko mi do tyrana. Starałem się być delikatny, ale trudno obyć się na próbach bez łez. Jak partnerka nie dawała rady i rozklejała się, to przytulałem ją, głaskałem czule. Najgorszy był pierwszy tydzień, kiedy one próbowały zrozumieć, o co mi chodzi. Po tych próbach mówiły, że mają dosyć i nic więcej z siebie nie wydobędą - wspominał Robert Kochanek w wywiadzie dla "Gali".

Uroda i ruchy Roberta sprawiały, że serca fanek programu dosłownie topniały na jego widok! Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał!

Robert Kochanek pod koniec lat 90. zaczął występować na koncertach i w teledyskach Shazzy, jednak największą rozpoznawalność zyskał dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami".

Robert Kochanek w latach 2005-2008 był trenerem tańca w programie rozrywkowym TVN, gdzie wystąpił u boku jednych z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie, jak Anna Korcz, Joanna Liszowska, Daria Widawska, Małgorzata Socha, Ilona Felicjańska i Kamila Szczawińska. Najbliżej zdobycia Kryształowej Kuli był w 2006 roku z Joanną Koroniewską. Udało im się zająć trzecie miejsce.

43-letni artysta reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę taneczną S w tańcach latynoamerykańskich i ma tysiące fanek zachwyconych jego talentem oraz aparycją. Dlaczego więc Robert zdecydował się na udział w randkowym show TVN 7?

Dlaczego nie? "Do odważnych świat należy!". [...] Nie ukrywam, że ten program bardzo dużo wnosi do myślenia mężczyzn po 40. - postrzeganie świata, komunikację, wyrażanie emocji. [...] Media zrobiły ze mnie flirciarza. Cieszę się, że w programie "40 kontra 20" mogę przełamać hulające o mnie plotki i pokazać siebie. Jeśli chodzi o odniesienie się do emocji i związków, to raczej jestem długo, a nie krótkodystansowy. Natomiast mój udział w tym programie to nowe doświadczenie dla mnie. Czy jestem nastawiony na zabawę? Na pewno nie - mówił Robert Kochanek w rozmowie z Plejadą.

Choć Robert w programie wyraźnie ma swoje faworytki, trudno wyrokować która z pań zajdzie aż do wielkiego finału "40 kontra 20". Jak myślicie, która z piękności najbardziej do niego pasuje?