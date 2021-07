"40 kontra 20": Operacje biustów i pośladków to nie wszystko?! Julia i Kinga zdradziły tajemnice 

Julia i Kinga z "40 kontra 20" ciągle są wypytywane o to, co jeszcze sobie poprawiały. Odpowiedziały wprost!

Kinga Zapadka i Julia Kupiec to najbardziej wyróżniające się uczestniczki "40 kontra 20". Julia zdecydowanie wpadła w oko Juniorowi czyli Bartkowi Andrzejczakowi, a Kinga do tej pory była najbardziej w typie Roberta Kochanka, Seniora. Obie panie wyróżniają się swoją urodą i nie ukrywają, że poddały się operacjom plastycznym. Kinga opowiedziała o operacji piersi natomiast Julia również zoperowała biust a także powiększyła pośladki. Czy dziewczyny mają na swoim koncie jeszcze więcej operacji oraz zabiegów medycyny estetycznej, o których nie powiedziały w programie? Zobaczcie, co na ten temat napisały na Instagramie.

Zobacz także: "40 kontra 20": Beata powiększyła usta Oliwii! Najmłodsza uczestniczka już poprawia urodę

Julia i Kinga z "40 kontra 20" o operacjach plastycznych. Co oprócz biustu i pośladków poprawiały?

Julia Kupiec dołączyła do "40 kontra 20" już od dawna będąc gwiazdą Instagrama. Na jej profilu śledzi ją ponad 220 tysięcy internautów. Wchodząc do kontrowersyjnego randkowego show TVN już na wstępie zrobiła furorę nie tylko wśród "czterdziestek" i "dwudziestek" ale przede wszystkim zwróciła uwagę Bartka i Roberta. Panie komplementowały urodę nowej i nie bały się zapytać ją o operacje plastyczne. Dla pięknej Julii to nie jest temat tabu i chętnie opowiedziała o operacji piersi oraz powiększaniu pośladków. Nie miała również problemu z tym, by powiedzieć, że doczepia włosy i powiększa usta.

Czy ma na swoim koncie więcej operacji plastycznych? Fanka postanowiła zapytać ją o jej idealny nos. Na pytanie, kto jej tak pięknie zrobił nos odpowiedziała:

Nosek mam swój

Instagram @juliaa_kupiec

Zobacz także: "40 kontra 20": jedna z "czterdziestek" jest gwiazdą TikToka. Jej filmiki robią furorę w sieci

Kinga Zapadka jest w programie "40 kontra 20" od pierwszego odcinka. Od razu wykazała swoje zainteresowanie Robertowi Kochankowi a on przynajmniej na początku starał się to odwzajemniać. Kinga przy okazji rozmowy z Julią również podzieliła się informacją, że kilka miesięcy przed programem zdecydowała się na operację piersi. W rozmowie z koleżankami przyznała, że gdy miała zdecydować się na to drugi raz to by odpuściła, bo czas rekonwalescencji był dla niej bardzo trudny. Czy to jedyna poprawka na jaką zdecydowała się Kinga Zapadka? Wygląda na to, że tak. Uczestniczka przyznała, że delikatnie powiększała górną wargę, jednak kształt jej ust niewiele się zmienił. Na pytanie ile zabiegów medycyny estetycznej miała odpowiedziała:

Aaaaż jeden Usta górna warga 0,5 ale było to tak dawno, że nie wiem czy coś tam zostało. Specjalne pozdrowienia dla hejterów, którzy wyzywają mnie od "porobionych". Nie wszystkie osoby powszechnie uznawane za atrakcyjne ingerują w swoją twarz

Jedyną zmianą wizerunkową, na którą niedawno zdecydowała się Kinga z "40 kontra 20" było podcięcie włosów, co również pokazała na Instagramie.

Instagram @kinga.zapadka

Kinga i Julia w "40 kontra 20" wywołują sporo emocji. Kinga jak na razie jest zapatrzona w Roberta. Czy jego zachowanie w programie i fakt, że zbliżył się do Marty oraz Lindy przekreśli jego kontakty z Kingą? "Dwudziestka" przyznała, że nie jest przyzwyczajona do tego, że musi walczyć o mężczyznę. Zmieni to czy zawalczy?

Mat. prasowe

Julia Kupiec zdecydowanie wpadła w oko Bartkowi Andrzejczakowi z "40 kontra 20". Czy będą razem po programie? Niedawno Julia zdradziła na Instagramie, że jej serce jest zajęte. Czyżby jej związek z Bartkiem Andrzejczakiem nabrał rumieńców i trwał po programie? A może jest wręcz przeciwnie i miejsce w jej sercu zajął zupełnie ktoś inny?