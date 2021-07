"40 kontra 20": całowała Roberta, spędziła noc z Bartkiem. Teraz wyleci z programu?

Zamiana par, która wyszła ze strony Moniki nieźle namieszała w " Hotelu Paradise "! Sonia, która do tej pory była pewna uczuć do Roberta jest niemalże przekonana o tym, że to ona lada dzień pożegna się z przygodą w programie. Monika miała być dla niej zagrożeniem, jednak zbiegiem okoliczności okazało się, że to Magdy powinna obawiać się najbardziej. Z kolei Monika nie jest już zainteresowana Robertem, ponieważ na potrójnej randce z Arturem i Dominiką, zorientowała się, że to właśnie z nim dogaduje się najlepiej. Czy przez Monikę rozpadnie się również związek Dominiki? A może podczas "rajskiego rozdania" zdecyduje się podejść do Bartka? Ten z kolei na samą myśl, że będzie musiał odesłać ją wówczas do domu nie umiał powstrzymać łez. Czy to oznacza, że wciąż czuje coś do Dominiki? Z kolei Bartek, Robert i Magda mają swój spisek! Koniecznie zobaczcie, co wydarzyło się tuż przed "rajskim rozdaniem"! Zobacz także: W "Hotel Paradise 2" to Magda odbije Soni Roberta?! "Czuję się oszukana, tak po chamsku!" "Hotel Paradise 2": Burza przed "rajskim rozdaniem" Julia jest coraz pewniejsza uczuć Kamila. Uczestnik zapewnia ją, że żadne wydarzenie w "Hotelu Paradise 2" nie osłabi jego zainteresowania jej osobą. Nawet jeżeli odeśle go do domu podczas któregoś z "rajskich rozdań" on wciąż będzie nią zainteresowany. Nie da się jednak nie zauważyć, że kobiecie przeszkadza zbyt mocny i dominujący charakter Kamila. Czy uda się jej utemperować partnera? Najmniej zamieszania można zaobserwować w związku Ani i Ivana. Czy mogą czuć się bezpieczni podczas "rajskiego rozdania"? Potrójna randka Dominiki, Artura i Moniki przekreśliła spokój tej pierwszej. Podczas spotkania dowiedziała się, jak dobrze...