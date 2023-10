Miękkie, wygodne i bardzo stylowe dresy to najlepsze rozwiązanie na domowy outfit! W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, kiedy wszyscy zostajemy w domu, sprawdzą się po prostu idealnie. Moda na stylowy homewear opanowała cały Instagram - gwiazdy i influencerki lansują zdjęcia "dresowej mody”. Uwielbia je Anna Lewandowska, Małgorzata Rozenek, Natalia Siwiec i Kinga Rusin. Jeśli jeszcze nie masz go w szafie, to najlepszy moment - szczególnie, że aktualnie trwają wyprzedaże w H&M, Zarze i Reserved kupcie je online nawet za 49 zł!

Moda homewear - najmodniejsze dresy z wyprzedaży

Oversize'owe bluzy z kapturem i luźne joggery to najwygodniejszy strój, jaki możecie sobie teraz wymarzyć. Kiedy wszyscy muszą zostać w domu, z pomocą przychodzą sklepy internetowe. Na stronach popularnych sieciówek znajdziecie mnóstwo bawełnianych i dzianinowych kompletów, które również po kwarantannie z pewnością będziecie stylizować na wiele sposobów. Moda na luźne dresy od paru sezonów podbiła serca wszystkich gwiazd, które noszą je również na co dzień z eleganckimi dodatkami czy modnym trenczem.

Jedną z największych fanek mody homewear jest Anna Lewandowska, która w domowym zaciszu nie roztaje się z ulubionym dresem, (nosi go nawet jej córeczka Klara).

Poniżej specjalnie dla was przejrzeliśmy takie sieciówki jak Zara, H&M i Reserved, gdzie obecnie na wyprzedażach kupicie tanie i super stylowe dresy! Zobaczcie sami!

1. Bluza na suwak i spodnie z lampasem to prawdziwy hit wiosny 2020! Te dwukolorowy dres kupcie w Reserved! Bluza kosztuje 79,99 zł (wcześniej 99,99 zł), a spodnie 59,99 zł (wcześniej kosztowały 79,99 zł).

2. Dres w kolorze pudrowego różu z miękkiej dzianiny kupicie w H&M. Spodnie 64,90 zł (przecenione z 99,99 zł) i bluza 99,99 zł.

3. Dzianinowy komplet z Zary podbił nasze serce! Spodnie 69,90 zł (wcześniej 109 zł).

4. Oryginalny kolor i delikatny napis, ten dres z bawełny organicznej kupicie w Reserved. Bluza 59,99 zł (wcześniej kosztowała 99,99 zł) i spodnie dresowe w cenie 55,99 zł (wcześniej 79,99 zł).

5. Szerokie spodnie dresowe w klasycznej szarości kupcie w H&M za 49,99 zł (przecenione z 79,99 zł), a bluza z kapturem kosztuje 59,90 zł (wcześniej 99,99 zł).

6. Chcesz poczuć odrobinę luksusu nawet w domu? Postaw na satynowe dresy, które kupisz w Zarze. Joggery 59,99 zł (wcześniej 109 zł).

