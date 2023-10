Jeśli myślisz, że dres nadaje się tylko na siłownię, jesteś w błędzie! Wystarczy spojrzeć na gwiazdy, które noszą sportowe dresy cały czas! Hailey Bieber, Gigi Hadid, Ewa Chodakowska i Paulina Sykut-Jeżyna już pokochały tą najwygodniejszą część garderoby! Jak je noszą największe celebrytki? Zobaczcie sami!

Paulina Sykut Jeżyna pokochała kolorowe dresy od polskiej projektantki

Paulina Sykut-Jeżyna, prowadząca "Taniec z gwiazdami", słynie z pięknych kreacji, w których prezentuje się na ekranie i czerwonym dywanie. Cekiny, brokaty i tiule wyglądają stylowo i elegancko, jednak na co dzień prezenterka stawia na wygodę. Oprócz sukienek w jej szafie sporo miejsca zajmują właśnie dresy. Ostatnio na swoim Instagramie umieściła zdjęcie w kolorowym dresowym komplecie i mimo sportowego charakteru tego ubrania, gwiazda wygląda bardzo stylowo. Wiemy, gdzie go kupiła!

Gwiazda na co dzień lubi czuć się komfortowo, a dresy to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Te, które wybrała gwiazda, pochodzą z kolekcji polskiej projektantki Moniki Świderskiej. Dresy można kupicić przez stronę internetową projektantki i jest aktualnie przeceniony. Bluza z kapturem kosztuje 269 zł (wcześniej 399 zł), a spodnie 179 zł (wcześniej 359 zł). Prezenterka dobrała do nich również wygodne dodatki: ciepłe buty Emu i wełnianą czapkę, nie zabrakło też eleganckiego akcentu w postaci luksusowej torebki od YSL. Jak wam się podoba stylizacja gwiazdy?

Które gwiazdy także pokochały ten trend i z czym łączą modne dresy?

1. Wielką fanką dresów jest Hailey Bieber, która podobnie jak jej mąż Justin Bieber bardzo często nosi wygodne oversize'owe stroje. Luksusowe dodatki w postaci okularów, torebki, biżuterii czy modnego płaszcza przełamują cały look.

2. Kolejną fanką tej części garderoby jest znana modelka Gigi Hadid, która bardzo chętnie na spacer czy zakupy wybiera kolorowe dresy. Okulary, torebka i kultowe huntery tworzą bardzo stylowy look!

3. Ewa Chodakowska z racji zawodu często nosi sportowe stroje, ale również w codziennych stylizacjach stawia na wygodne dresowe komplety. Luksusowy plecak Gucci lub duża torba Louis Vuitton to nieodłączny element każdej stylizacji znanej trenerki!