Kinga Rusin w hitowym dresie moro! Znamy markę i cenę

Kinga Rusin w ostatnim czasie pokochała sportowe ubrania. Gwiazda była niedawno na urlopie - Rusin zostawiła w szafie eleganckie ubrania i całkowicie postawiła na casualowe looki. Kinga Rusin niedawna zaprezentowała się w luźnej wakacyjnej stylizacji ze sneakersami Fila w roli głównej. Teraz przyszedł czas na jeszcze odważniejsze posunięcie - Rusin założyła dres! Sportowa bluza z kapturem oraz dresowe spodnie moro to projekt Moschino.

Uważamy, że taki sportowy look idealnie pasuje Kindze Rusin. Kochamy ją w długich zwiewnych sukienkach w stylu boho, ale raz na jakiś czas warto - dokładnie tak jak Rusin - wyluzować i postawić na dres. My to kupujemy!

Kinga Rusin zaprezentowała swoją nową sportową stylizację moro. Jej dres to projekt Moschino. Bluza kosztuje 445 złotych - niestety już jest niedostępna w sprzedaży.

Bluza Moschino kosztuje 445 złotych - niestety ten model nie jest dostępny już w Polsce. Sytuacja wygląda podobnie ze spodniami - wcześniej kosztowały ok. 600 złotych.