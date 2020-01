Natalia Siwiec w hitowym dresie, świetnie sprawdzi się w podróży! Znamy markę i cenę

Natalia Siwiec ma stałe grono fanek, które inspirują się jej stylizacjami. Gwiazda zazwyczaj oznacza swoje stylizacje w postach, a mimo to nadal w komentarzach pojawiają się pytania o marki ubrań, które nosi. Tym razem celebrytka pochwaliła się prostą, wygodną i co najważniejsze efektowną stylizacją z dresem w roli głównej. Model, który wybrała Natalia Siwiec do tanich nie należy, ale wiemy, gdzie kupić podobne dresy w niższej cenie.

Natalia Siwiec w czarnym dresie za 930 zł!

Gwiazda opublikowała zdjęcie z kolejnej wyprawy i pochwaliła się swoim codziennym lookiem. Na podróż wybrała wygodny i komfortowy dres, który z całą pewnością jest idealnym rozwiązaniem na wielogodzinny lot. Natalia Siwiec zdecydowała się na zestaw polskiej marki Velsantimo, który kosztuje... 930 zł. Jak oceniacie streetwearowy look celebrytki?

Fanki Natalii Siwiec są zachwycone jej kolejną stylizacją. Okazuje się, że ten look przypadł do gustu internautkom, a fanek dresów jest znacznie więcej niż można się było tego spodziewać!

Super wyglądasz! Piękny dres Ale fajny dres

Wygodny dres to idealna stylizacja na długą podróż samolotem!

Podoba Wam się stylizacja Natalii Siwiec z dresem w roli głównej?

