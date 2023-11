1 z 17

Trendy na jesień 2017

Co będzie modne jesienią? Anna Lewandowska już wie! Trenerka jest nie tylko ikoną sportu i zdrowego stylu życia, ale i... mody! Gwiazda fitnessu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i niemal każde jej zdjęcie w codziennej lub wieczorowej kończy się tym samym... A mianowicie, mnóstwem pytań od fanek o to, co Ania ma na sobie! Czy można już mówić o "efekcie Lewandowskiej"? My jesteśmy przekonani, że tak! Tym bardziej, że Anna Lewandowska doskonale wie, co w modzie piszczy, podążą za trendami i umie je nosić w bardzo stylowy sposób. Jej jesienna garderoba to przegląda najciekawszych trendów w luksusowym wydaniu!

Zobacz też: Anna Lewandowska znów zachwyciła w gwiazdkowej mini. Wiemy, gdzie ją kupiła i ile za nią zapłaciła!

Tej jesieni Anna Lewandowska stawia na pięć hitowych trendów: zmysłowe kabaretki, wysokie kozaki "overknee", wiązania z okuciami, inspirowane latami 90. trzewiki na obcasie oraz seksowne kombinezony. Zobacz najgorętsze jesienne trendy według Anny Lewandowskiej! Mnóstwo modeli z sieciówek!

Polecamy: Wielki przegląd trendów na jesień i zimę 2017/18. Krata, czerwień, podwójny denim i...

Więcej trendów na sezon jesień/zima 2017:

Od science-fiction po lata 70. Oto 7 najważniejszych trendów na jesień/zimę 17

To w tych butach będą chodziły wszystkie gwiazdy. Wybraliśmy 10 najgorętszych par na jesień/zimę 17

Marcelina wie o co chodzi. Tej jesieni jedyne czego potrzebuje Twoja garderoba to body! SHOPPING

Urocze kuferki będą hitem sezonu jesień/zima 2017! Znajdź taki jaki ma Magda Gessler! SHOPPING