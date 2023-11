1 z 5

Anna Lewandowska jest dla swoich fanek wyrocznią nie tylko w kwestiach żywieniowych, ale i modowych. To, co ma na sobie, od razu znika ze sklepowych półek i staje się po prostu modne. Tym razem Anna Lewandowska pokazała nową stylizację, w której główną rolę odgrywają piękne brązowe kozaki za udo. Do tego szeroka jasna bluza. My jesteśmy pod wrażeniem. A gdzie kupić takie same buty i ile one kosztują? Zajrzyjcie na kolejne strony galerii!

