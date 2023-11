1 z 8

Może i dopiero co zaczęło się prawdziwe lato, ale to żaden powód żeby zignorować najświeższe trendy na jesień/zimę 17, która przecież nadchodzi wielkimi krokami. Od futurystycznych skafandrów kosmicznych aż po wielki powrót dekady kwiatów i platform, w nadchodzącym sezonie moda proponuje nam ekstrawagancję, ekscentryzm i… jedną istotną lekcję. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz zacząć włączać te trendy do swojej garderoby – albo po prostu zacząć planować swoje stroje na nadchodzącą jesień.

Więcej: Maria Grazia Chiuri pokazała swoją drugą kolekcję haute couture dla Diora! Co ją zainspirowało?

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać wybrane przez nas trendy na jesień/zimę 17!

Zobacz też: Najbardziej oczekiwany pokaz roku? Debiutancka kolekcja Rafa Simonsa dla marki Calvin Klein!