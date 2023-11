1 z 11

Dziurki, wiązania, sznurowadła, okucia – ten zdekonstruowany look w stylistyce lat 90. pokochała Anna Lewandowska, której sukienka od Balmain jest na ustach wszystkich, odkąd tylko trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pokazała się w niej na evencie w Weronie.

Ubrania w tym trendzie wyrosły na jesiennych pokazach jak grzyby po deszczu – zobaczycie je w kolekcjach Teatum Jones, Balmain, Alexandra McQueena czy chociażby Gucci.

Ale nie myślcie sobie, że taki look uzyskacie tylko jeśli kupicie kreację od projektanta – i że pasuje tylko do wieczorowych okazji. Znaleźliśmy dla Was 10 rzeczy z sieciówek w trendzie na okucia i sznurowania, które możecie nosić na codzień!

