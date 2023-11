1 z 10

Łamiąca wiadomość – body wraca! Ulubieniec wszystkich baletnic i lekkoatletek powrócił do łask i stał się trendem dzięki Kardashiankom – kiedy nie noszą Balmain albo Yeezy, ciężko znaleźć ich zdjęcia w czymś co nie jest dżersejowym body. Dzięki Kim, Kendall czy Kourtney – oraz ich koleżankom Gigi i Belli Hadid – wybiegi i sieciówki są pełne tych wygodnych, ultrauniwersalnych i lekkich topów.

Jedną z naszych gwiazd, które pokochały ten trend jest Marcelina Zawadzka, której osobisty styl jest pełen odniesień do lat 90. Modelka pokazała na swoim instagramie w odjechanym, seksownym body polskiej marki Gold Killer. Choć Marcelina dobrała do swojego egzemplarza nic poza botkami typu peep toe, niech to nie hamuje Waszej kreatywności.

Mocne kolory, nadruki z zadziornymi hasłami, asertywne printy i odsłaniające kroje – na jesień/zimę 17 body bez wątpienia mają pazur. Przejrzeliśmy dla Was sieciówki i znaleźliśmy 9 najlepszych sztuk – wiele to ostatki z wyprzedaży!

