Sukienka Anny Lewandowskiej kosztowała ok. 8 700 złotych, natomiast buty ok. 3 800 złotych! Jednak ostatecznie trenerka wystąpiła w sandałkach. Były wygodniejsze? ;) A może zwyczajnie bardziej pasowały do włoskiej aury. ;) Anna Lewandowska nieczęsto sięga po tak luksusowe ubrania i dodatki. Tym razem zrobiła wyjątek i osiągnęła świetny efekt! Podoba się wam jej look?