1 z 5

Spieszmy się kochać trendy, tak szybko odchodzą. Wczorajsze gorsety, przydługie rękawy i zdekonstruowany jeans być może i odszedł do lamusa i ustąpił miejsca supermodnemu odcieniu różu millenial pink, fantazyjnym upierzeniom i nowej wersji ironicznej garsonki niczym z call center w latach 90. Ale jest jeden trend, który panuje już od paru sezonów – i co ciekawe, nigdzie się nie wybiera.

Więcej: Jak dobrać buty do sukienki – praktyczne porady

Tak, to nic innego jak klapki obszyte futrem na zewnętrznej stronie paska! Kiedy już myślicie, że pora na ich noszenie zdecydowanie przeminęła, okazuje się, że możecie wykorzystać swoje przytulne, letnie klapki w typowo jesiennym looku.

Więcej: Złote i srebrne buty w stylizacjach wieczorowych, street style, disco

Nie wierzycie? No to zobaczcie sztuczkę z klapkami, którą pokazała ostatnio Magdalena Frąckowiak. Zajrzyjcie do naszej galerii aby poznać całą historię!

Więcej: Do czego nosić błyszczące ubrania i buty? - styl casual i elegancki