To oficjalne: crocsy trafiły na listę trendów na 2017 rok Vogue'a! Wszystko to za sprawą pokazu Christophera Kane'a, który pokazał osobliwe wersje najbardziej kontrowersyjnych butów świata w swoim pokazie na wiosnę/lato 2017. Kosztują one ok... 1480 zł, co je dość mocno odróżnia od „zwyczajnej" wersji gumowych sandałów za niecałe 140 zł.

Kto nosi Crocsy? Łatwiej zapytać kto ich nie nosi! Poza całą plejadą zagranicznych gwiazd, w Polsce pokazała się w nich Małgosia Rozenek czy Piotr Rogucki.