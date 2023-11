Metaliczne kolory ubrań można zakładać zarówno do eleganckich i wieczorowych stylizacji, jak i do casualowych zestawień. Srebrny kolor ładnie komponuje się z odzieżą w odcieniach czerni, brązu, bieli i szarości.

Połyskujące buty były najbardziej popularne w latach 80. Panie chętnie zakładały błyszczące dodatki na dyskoteki i dansingi. Oprócz butów, na parkiecie królowały również świecące bluzki i spodnie.

Stylizacje ze srebrnymi szpilkami

Srebrna, połyskująca sukienka to idealna kreacja wieczorowa na wyjątkową okazję, np.: wesele, studniówkę, bal czy sylwestra. Do błyszczących sukienek koktajlowych doskonale pasują delikatne odkryte szpilki na wysokim obcasie oraz mała torebka kopertowa. Srebrne buty na obcasie będą wyglądać zjawiskowo do sukni ślubnej. Metaliczny połysk srebra ładnie komponuje się z bielą. Obuwiem ślubnym mogą być być zarówno buty z zakrytymi palcami, jak i delikatne sandały na obcasie. Srebrne szpilki to także gustowne dopełnienie sukienki wieczorowej, w szczególności w odcieniu czerni lub bieli. Dodatkiem do imprezowej kreacji będzie połyskująca biżuteria oraz tradycyjna kopertówka, np. ze srebrnymi wstawkami lub łańcuszkiem. Szpilki w metalicznym odcieniu pasują również do wizytowego stroju, np. na spotkanie biznesowe lub wyjście do teatru. Im mniej będzie kolorów w stylizacji, tym będzie ona bardziej elegancka. Do srebrnych szpilek można założyć dopasowane spodnie zwężane na dole, np. cygaretki oraz białą koszulę i jasny żakiet. Srebrne dodatki to idealne uzupełnienie stroju w stonowanych kolorach, np. czerni, granatu, brązu.

Srebrne stylizacje w stylu casual

W codziennych stylizacjach dobrze prezentują się srebrne buty na platformie. Do metalicznego obuwia można założyć np. skórzane czarne spodnie, szary sweter z golfem oraz ciemny płaszcz. Dopełnieniem outfitu będzie modna czapka i duża torebka z brązowej skóry. Szary sweter można zestawić np. z czarną spódnicą ołówkową i jasnobeżowym płaszczem. Metaliczne kolory dobrze komponują się z odcieniami brązu i bieli. Jasne jeansy będą ładnie komponować się z połyskującą bluzką i delikatnymi. Do srebrnych legginsów można założyć trampki i szarą bluzę typu oversize. Uzupełnieniem stroju będzie duża kolorowa torba na ramię lub sportowy plecak. Srebrne buty na płaskim obcasie, np. baleriny, mokasyny czy lordsy, można zestawić z jeansami, legginsami lub zwykłymi spodniami ze zwężanymi nogawkami. Strój w odcieniach bieli będzie dobrze wyglądać z połyskującym obuwiem. Casualową stylizacją będą np. białe spodnie, beżowy sweter i brązowy płacz. Pasującymi dodatkami mogą być: duża skórzana torebka i okulary przeciwsłoneczne typu pilotki.

Srebrny kolor – stylizacje na sportowo

Błyszczące i metaliczne ubrania sportowe, jak dresy czy bluza, to oryginalny zestaw na siłownię czy na spacer z psem. Należy pamiętać, aby zachować umiar w doborze połyskujących dodatków. Do codziennych stylizacji wystarczy jeden element garderoby w srebrzystym kolorze.

W odcieniach srebra można dostać też typowo sportowe obuwie. Do srebrnych butów można założyć np. szare dresy i bluzę lub spódnicę maxi i kolorową koszulka z nadrukiem. Połyskujące buty ładnie prezentują się w luźnych stylizacjach, np. street fashion. Można je zakładać do jeansowych szortów, krótkich materiałowych lub bawełnianych spodenek, spódnic i wygodnych sukienek.

Jaka torebka do srebrnych butów i ubrań?

Do srebrnych stylizacji zawsze będzie pasować klasyczny model torebki skórzanej w czarnym, szarym, brązowym, granatowym lub beżowym kolorze. Może mieć także srebrne wstawki lub drobne połyskujące elementy, które będą pasować do eleganckich stylizacji. Duża torebka przez ramię, np. z frędzlami z zamszu, będzie oryginalnym dodatkiem do jasnego płaszczu, czarnego swetra i spodni oraz świecących mokasynów.