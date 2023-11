Kinga Rusin po raz kolejny udowodniła, że elegancja i klasa zawsze się obronią! Jedna z najlepiej ubranych dziennikarek w Polsce tym razem postawiła na casualowy look z różową bomberką oraz luksusowymi dodatkami w roli głównej. Styl i klasa - zobaczcie sami jak się prezentuje!

Kinga Rusin zachwyca swoją najnowszą stylizacją

Prowadząca „Dzień Dobry TVN” pokazała się ostatnio w klasycznej stylizacji w stonowanych kolorach, którą uzupełniła krótką welurową kurtką puchową w kolorze różu od znanego włosko-francuskiego domu mody Moncler. Jej cena to ok. 6 tys. złotych. Szary golf i dżinsy stały się idealnym tłem do przyciągającej wzrok bomberki. Jednak naszą uwagę zdecydowanie zwróciły dodatki którymi gwiazda, uzupełniła całość stylizacji.

Kinga Rusin to jedna z najlepiej ubranych Polek. Chociaż jej styl należy do klasycznych, to zawsze pazura całości dodają niestandardowe połączenia, które uzupełnia oryginalnymi dodatkami. Okulary, paski, zegarki, torebki i buty to prawdziwe modowe perełki, o których marzą wszystkie influencerki!

Kinga Rusin często nosi proste klasyczne płaszcze, beżowe kardigany, koszule, spodnie w kant, ale w jej szafie znajdziemy również najmodniejsze perełki sezonu, takie jak np. dżinsy z wysokim stanem. No cóż trzeba przyznać, że gwiazda zawsze doskonale orientuje się w trendach! Tym razem na specjalną uwagę zasługują luksusowe dodatki dodatki, które niejednokrotnie wybiera! Zobaczcie na tą stylową torbę kuferek!

Elegancki pasek i duży, inspirowany męskim zegarek (32 tys. złotych) to strzał w dziesiątkę! Prosty, brązowy pasek z logo marki przy klamerce to luksusowa marka Hermes i wydatek rzędu ok. 3 tys. złotych! Doskonale podkreśla talię i jak pasuje do dżinsowych spodni! Wystarczy spojrzeć!

Naszym zdaniem Kinga Rusin wygrywa swoim wypracowanym i konsekwentnym stylem, który mimo tego, że jest klasyczny, zawsze przyciągają uwagę! A wam się podobają stylizacje gwiazdy?