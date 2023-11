Mamy dobrą wiadomość: beżowe futerka nadal w trendzie! Wystarczy spojrzeć na najlepiej ubraną dziennikarkę Kingę Rusin, która zachwyca swoim najnowszym zimowym lookiem! Monochromatyczna stylizacja w beżowych kolorach to strzał w modową dziesiątkę! Zobaczcie sami jak wygląda!

Kinga Rusin w płaszczu z futerka i luksusowej torebce

Niezwykle stylowa i zawsze elegancka Kinga Rusin tym razem została przyłapana przez fotoreporterów w drodze do studia TVN. A ponieważ temperatura sięga poniżej zera, gwiazda postawiła na najbardziej stylowe i najmodniejsze okrycie roku - beżowe futro. Widać, że to ulubiony płaszcz gwiazdy, ponieważ nosi go dosyć często. Nie ma się co dziwić, to hit sezonu 2019/2020. I choć Kinga Rusin często stawia na klasyczne beże, podobne płaszcze tylko w innym kolorze noszą również: Anna Lewandowska, Joanna Koroniewska czy Małgorzata Socha. Z pewnością to okrycie szybko nie wyjdzie z mody, więc warto się na nie skusić szczególnie, że już ruszyły przedświąteczne wyprzedaże!

A ponieważ dziennikarka słynie z zamiłowania do luksusowych torebek również i tego dodatku nie zabrakło w tej stylizacji. Stylowa torebka nerka to totalny must-have sezonu 2019/2020. Celebrytka postawiła na markę Louis Vuitton. Kosztuje ok. 5 tys złotych, ale ty możesz znaleść podobne w super cenach na zimowych wyprzedażach, które już się rozkręcają na dobre!

Mat. prasowe, Instagram

Tak się prezentuje z bliska, jak widać torebka nerka równie dobrze może służyć i idealnie się prezentować zamiast paska - nawet na płaszczu! Brawo za pomysłowość!

My jesteśmy zachwyceni tą zimową stylizacją gwiazdy a wam jak się podoba?