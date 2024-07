Nowe rodzaje sznurowadeł nie są tylko modowym trendem, lecz także ogromnym udogodnieniem. Sznurówki magnetyczne złączają się po zbliżeniu końcówek zamontowanego na nich mechanizmu, sznurówki samozaciskowe działają na zasadzie ściągaczy, a sznurówki silikonowe łączą dziurki tak jak gumki.

Reklama

Sznurówki bez wiązania – dla kogo i do czego?

Sznurowadła do niedawna bywały prawdziwą zmorą – zwłaszcza dzieci, u których nauka wiązania butów nie zawsze kończy się powodzeniem (a przynajmniej nie tak szybko, jakby tego chcieli rodzice). Obecnie jednak na rynku dostępnych jest wiele typów sznurówek, które nie wymagają wiązania. Zostały one stworzone przede wszystkim z myślą o najmłodszych, ale okazały się tak wygodne, że przyjęły się także u dorosłych, zwłaszcza tych uprawiających sport. Zawiązywanie butów sportowych nowymi typami sznurowadeł pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, lecz także zapobiega ich odsznurowywaniu się w trakcie ćwiczeń (co jest istotne zwłaszcza dla biegaczy i kolarzy). Sznurówki bez wiązania są też udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Sznurówki magnetyczne – jak zamontować magnesy na sznurowadła?

Bardzo popularne stały się sznurówki magnetyczne, dzięki którym nie trzeba poświęcać czasu ani energii na wiązanie kokardek czy supełków – zamiast tego wystarczy złączyć magnesy. Sprawiają, że raz na zawsze można pozbyć się problemu wystających końcówek od sznurowadeł, o które łatwo się potknąć. Poza tym sznurówki magnetyczne są drobiazgiem zwracającym uwagę i nadającym obuwiu bardziej nowoczesny wygląd (można je dostać w wielu kolorach – także tych najmodniejszych, neonowych). Magnesy montuje się na zwyczajnych sznurowadłach włożonych w buty. Wystarczy rozpleść trzy ostatnie wiązania i w to miejsce wpleść elementy magnetyczne. Po dopasowaniu wiązań warto zrobić supełek przy ostatniej dziurce w bucie (od wewnętrznej strony) i odciąć pozostałą część sznurówki (dobrze jest jednak zostawić tylko 2–3 cm w razie, gdyby z czasem trzeba było poluzować).

Sznurówki samozaciskowe – tańsza alternatywa dla sznurowadeł magnetycznych

Innym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie wygodę, są sznurówki samozaciskowe – nieco tańsze od magnetycznych, a równie łatwe w obsłudze. Działają tak samo jak gumowe ściągacze ze stoperami w kurtkach. Są to sznurowadła elastyczne, na których samodzielnie montuje się plastikowe elementy zapobiegające rozluźnianiu się wiązania (przez wciągnięcie ich na sznurówki). Ogromną zaletą takich sznurowadeł jest ich rozciągliwość umożliwiająca idealne dopasowanie się buta do stopy.

Reklama

Sznurówki silikonowe w trampkach (i nie tylko)

Chyba najbardziej rozchwytywanymi sznurowadłami są silikony, które cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Pasują zwłaszcza do trampek i innych butów z materiału, ale sprawdzają się też w skórzanym obuwiu (nawet wizytowym). Można je kupić z plastikowymi aplikacjami, które podobają się zwłaszcza maluchom. Nastolatki ze sznurówek silikonowych tworzą małe dzieła sztuki – zestawiają ze sobą różne wzory i kolory. Jest to możliwe dzięki temu, że do każdych dwóch leżących równolegle w stosunku do siebie dziurek wkłada się jedną taką sznurówkę (a do następnych można wybrać zupełnie inną). Sznurówki silikonowe mają jeden uniwersalny rozmiar, który dopasowuje się za pomocą specjalnego zapięcia. Z zawiązywanych butów czynią buty wkładane.