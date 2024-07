Zakup pierwszych butów dla dziecka to dla rodziców zawsze poważna decyzja. Buciki muszą być przede wszystkim elastyczne i nie krępować ruchów stopy.

Rodzice nie mogą kierować się mitem, że zapiętek w dziecięcych butach musi być sztywny – nie powinien usztywniać pięty.

Kiedy kupić pierwsze buty dla dziecka?

Pierwsze buty dla dziecka rodzice powinni zakupić w momencie, gdy pociecha zaczyna stawiać pierwsze kroki. Niektórzy rodzice decydują się na to wcześniej, ale nie ma takiej potrzeby. Maluchowi, który leży w wózku lub dopiero raczkuje nie jest potrzebne żadne obuwie. Wystarczą skarpetki uniemożliwiające ślizganie się.

Jak kupić buty dla dziecka?

Aby kupić buty dla dziecka, najlepiej odrysować kształt stópki, albo przyłożyć do niej patyczek, który później włożymy do butów, które będziemy przymierzać na nogę dziecka. Trzeba pamiętać, że buty muszą być około centymetr dłuższe niż stopa, aby dziecko miało możliwość swobodnego ruchu. Podczas przymiarek, trzeba być szczególnie uważnym i sprawdzać jak dziecko stawia stopę podczas chodzenia, kucania czy biegania. Maluch nie powie przecież, że coś go uwiera – samemu trzeba to zauważyć.

Jakie powinny być pierwsze buty dla dziecka?

Stabilne, ale nieograniczające ruchów. Dobrze byłoby, aby były wiązane, bo w lepszy sposób stabilizują stopę. Na buty na rzepy można się zdecydować dopiero w momencie, w którym dziecko będzie samodzielnie się ubierało.

Z zaokrąglonym noskiem. Dziecko musi mieć możliwość swobodnego poruszania palcami.

Zrobione z oddychającego materiału i przewiewne. Najlepiej sprawdzi się naturalna skóra, albo specjalne materiały oddychające . Dzięki temu stopa nie będzie się pocić.

. Dzięki temu stopa nie będzie się pocić. Elastyczne. Podeszwa powinna zginać się w jednej trzeciej długości stopy (licząc od palców), aby maluch mógł swobodnie kucnąć w butach.

Lekkie. Zbyt ciężkie buty będą męczyć maluszka i utrudniać mu chodzenie. Im lżejsze buty tym wygodniej będzie się dziecku w nich chodziło.

Przy doborze pierwszych butów dla dziecka należy także wziąć pod uwagę porę roku i warunki atmosferyczne. Buty na zimę powinny mieć odblaski, gdyż szybko robi się ciemno i przede wszystkim być ciepłe. Z kolei letnie buty powinny być przewiewne i lekkie.