Wpadła Ci w oko sukienka Dody w motyle? Nam też! Piosenkarka wyglądała rewelacyjnie w białej sukience w letni wzór w kolorowe kwiaty i barwne motyle. Odkryte ramiona i spore rozcięcie sprawiły, że kreacja, choć bardzo dziewczęca i pełna uroku, wyglądała również niezwykle... ponętnie! ;) Doda podkreśliła jej zmysłowy charakter, dobierając do kreacji czerwone sandałki na wysokich obcasach oraz z paseczkami, oplatającymi kostki. Choć lato dopiero przed nami, mamy nieodparte wrażenie, że to może być jedna z najlepszych stylizacji sezonu letniego! Ten look tak nam się spodobał, że postanowiliśmy go odtworzyć. I udało się! Gdzie znaleźliśmy sukienkę w motyle, podobną do tej, którą miała na sobie Doda?

Doda w sukience w motyle. Gdzie taką kupić?

Białą sukienkę z nadrukiem w motyle i kwiaty można kupić w Mohito za 119,90 zł. Sukienka jest krótsza niż ta, którą miała Doda, ale za to ma najmodniejszy w tym sezonie dekolt, ozdobiony falbaną w stylu hiszpańskim. Pokusiliśmy się również o odszukanie podobnych sandałków! I udało się! Seksowne sandały w stylu Dody znaleźliśmy w sklepie internetowym DeeZee w cenie 89,00 zł.

Doda w sukni w motyle wyglądała rewelacyjnie!

Podobną sukienkę w motyle znaleźliśmy w Mohito za 119,90 zł.

A sandałki w sklepie internetowym DeeZee za 89,00 zł.