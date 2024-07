Spodnie dla figury typu gruszka nie powinny być obcisłe, ale też nie powinny być zbyt szerokie. Złotym środkiem w doborze ubrań dla pań o latynoskich kształtach jest podwyższony stan. Sięgnij po jeansy z lekko rozszerzoną nogawką, spodnie typu bootcut czy w kant.

Kobiece kształty typu gruszka to przede wszystkim mały biust, wąska talia i szerokie biodra. Uda bywają masywne, a łydki szersze niż normalnie. Jest to figura, która bardzo podoba się mężczyznom, ponieważ w sylwetce dobrze podkreślone są również pośladki. Mówi się, że jest to typ urody latynosek, a ikoną takiego wyglądu może być słynna, amerykańska piosenkarka muzyki pop, której rodzina pochodzi z Puerto Rico – Jennifer Lopez.

Spodnie z rozszerzanymi nogawkami maskują masywne uda gruszek

Spodnie z poszerzanymi nogawkami maskują masywne uda i nadają proporcji sylwetce. Dzięki temu polecane są dla kobiet-gruszek. Fason, po który powinny sięgnąć takie panie, to spodnie typu dzwony czy bootcut – są to spodnie o podwyższonym stanie z rozszerzaną nogawką, a długość jest taka, aby zakryć buty. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że dzwony są o wiele szersze w dole nogawki niż spodnie typu bootcut.

Spodnie z podwyższonym stanem podkreślają talię gruszki

Kobiety-gruszki posiadają dobrze zarysowane wcięcie w talii, dlatego powinny podkreślać ten atut jak najczęściej. Dlatego kolejnym fasonem dla nich są spodnie z podwyższonym stanem – cygaretki czy spodnie w kant. Nie dość, że talia zostanie przez taki krój wyraźnie zaznaczona, to jeszcze wydłuży i wysmukli całą sylwetkę.

Spodnie, które nie pasują do figury gruszki

Posiadaczka latynoskich kształtów powinna unikać pewnych fasonów:

rurek – są obcisłe i podkreślą masywne nogi,

biodrówek – wyeksponują to, co powinno być zamaskowane – zbyt szerokie uda,

spodni typu marchewki – podobna sytuacja, jak przy rurkach,

– podobna sytuacja, jak przy rurkach, legginsów,

krótkich szortów przed kolano.

Do spodni, które idealnie podkreślą atuty urody typu gruszka, powinno się zakładać zawsze buty na wysokim obcasie. Szpilki ze szpicem dodatkową wydłużą nogę.