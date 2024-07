1 z 11

Moda na lata 90-te ma się dobrze! „Najntisy" są trendem, który w tym sezonie prezentowali absolutnie wszyscy – od blichtru Saint Laurent, Moschino czy Versace aż po alternatywny normcore na wybiegu Vetements – dlatego tej wiosny nadarza się wyjątkowa okazja, żeby powrócić do naszych ulubionych ikon stylu z ostatniej dekady ubiegłego stulecia!

Co jest nieodzownym symbolem ulubionej obecnie dekady w modzie? Bez wątpienia są to charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne! Tylko które z nich powinnaś wybrać, żeby twój look był w trendzie? Przejrzeliśmy dla was asortyment sieciówek i wybraliśmy najlepsze okulary inspirowane naszymi ulubionymi filmami. Zatem puśćcie głośno MC Hammera albo Spice Girls i przygotujcie karty płatnicze!

