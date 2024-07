1 z 15

To może być twój ideał, jeśli szukasz… idealnej sukienki na karnawał. Sukienki z falbanami są zalotne i dziewczęce, a do tego modelują figurę. I to jak sprytnie! Mogą powiększyć biust i wyszczuplić talię, a czasem dodać krągłości.

Ich zalety doceniły gwiazdy. W kreacjach z falbanami widzieliśmy ostatnio przecież Agnieszkę Szulim, Naomi Watts i Carey Mulligan. A oto, jakie sukienki znaleźliśmy dla was w ofercie sklepów. Dacie się skusić?! Zobaczcie naszą galerię!

