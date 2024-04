Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" niedawno postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań internautów i w tym celu zorganizowała na swoim profilu "Q&A". To był moment, w którym była uczestniczka hitu TVP zdradziła, że już w tym roku odbędą się dwie ważne uroczystości rodzinne, a mowa tutaj o pierwszej komunii Stefanii oraz chrzcie najmłodszej córki- Gracji. Komunia najstarszej córki już niebawem, więc żona rolnika rozpoczęła poszukiwania kreacji na to wydarzenie. Jednak nie wszystko poszło po jej myśli...

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała swój strój na komunię córki

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i od tego momentu są niemalże nierozłączni. Para doczekała się już wspólnych dzieci- Adasia oraz Gracji. Jednak z poprzedniego związku Paszkin ma jeszcze córkę- Stefanię, która w tym roku będzie obchodzić bardzo ważne wydarzenie. Mianowicie przystąpi do pierwszej komunii świętej, co dla dziecka w jej wieku jest niemałym wydarzeniem. Marta Paszkin właśnie pochwaliła się swoją kreacją wybraną specjalnie na ten wyjątkowy dzień, jednak jej mąż nie jest nią zachwycony. Jego komentarz to hit!

Uznałam, że sukienka, jaką sobie kupiłam na komunię Stefanii jest za bardzo odjechana, po czym zamówiłam kolejną, którą Paweł nazwał...'mundurem generała' - czytamy na profilu Marty Paszkin.

@marta_paszkin

Jak widać, Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" na komunię córki wybrała białą kreację z efektownymi aplikacjami w złotym kolorze. Już czekamy na więcej zdjęć stylizacji!

Wkrótce żona Pawła powinna również zacząć szukać kolejnej kreacji, ponieważ w tym roku czeka ją jeszcze jedno, równie ważne wydarzenie, mianowicie: chrzest małej Gracji. Marta Paszkin niedawno potwierdziła, że w tym roku Stefania i Gracja mają co świętować:

Tak, i to prawdopodobnie jeszcze w tym roku, a to oznacza, że będziemy mieć dwie uroczystości kościelne (bo jeszcze Komunia Stefanii) - odpowiedziała wówczas Paszkin.

Ciekawe, czy Marta Paszkin zdecyduje się na suknię, która nie do końca przypadła do gustu Pawłowi Bodziannemu... a może postawi na coś zupełnie nowego? Jesteście ciekawi, jak finalnie wystylizuje się para z "Rolnik szuka żony"?

