1 z 5

Meghan Markle śmiało może walczyć o miano najmodniejszej kobiety w Rodzinie Królewskiej - i odkąd została żoną księcia Harry'ego, wszyscy porównują jej stylizacje z lookami księżnej Kate. Meghan zdaje się poważnie podchodzić do swojego wyglądu, wydaje dużo pieniędzy by wyglądać perfekcyjnie, co nie wszystkim się podoba!

Tak też się stało i tym razem, Meghan Markle na otwarcie wystawy poświęconej Nelsonowi Mandeli założyła piękną sukienkę w kolorze pudrowego różu od House of Nonie. Dobrała do niej torebkę Mulberry oraz szpilki w tym samym kolorze.

I wszystko wyglądałoby perfekcyjnie, gdyby nie jeden szczegół. Kiedy Meghan zapozowała tyłem fotoreporterom, ich oczom ukazały się...

Więcej zdjęć w naszej galerii!

Zobacz: Księżna Meghan złamała protokół nawet na oficjalnym zdjęciu z chrzcin Louisa? Chodzi o jeden szczegół! Jaki?