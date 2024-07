Wibo to jedna z najpopularniejszych polskich marek drogeryjnych. Każda z nas, jeśli chociaż trochę interesuje się makijażem, zna pomadki w płynie Million Dollar Lips czy puder Banana Powder. Kosmetyki są lubiane nie tylko za ich dobrą jakość i przystępną cenę, ale także dlatego, że zawsze możemy być pewne, że są zgodne z najnowszymi makijażowymi trendami!

materiały prasowe

Produkty na zdjęciu: pomadka w płynie Million Dollar Lips, rozświetlacz Selfie Loose Shimmer, tusz Volume Drama

MaRina Łuczenko nową twarzą marki Wibo

Marka zaczyna właśnie kampanię promującą najnowszą kolekcję, której twarzą została nie kto inny, a MaRina Łuczenko. Nowa linia Wibo jest typowo wiosenna, dlatego będą w niej królować delikatne, pastelowe kolory. Bardzo ciekawą zapowiedzią jest np. kasetka "I Choose What I Want" z wymiennymi wkładami, dzięki której każda z nas będzie mogła zaprojektować zestaw idealnego dla siebie pudru, bronzera i rozświetlacza.

Dlaczego właśnie MaRina została twarzą Wibo?

Oprócz niezwykłej urody MaRina charakteryzuje się również wyjątkowym talentem, a jej styl i charyzma idealnie wpisują się w charakter marki. Jesteśmy pewni, że współpraca z MaRiną odmłodzi wizerunek WIBO i doda mu kobiecej energii – mówi Natalia Pietrusiak, Dyrektor Kreatywna.

W ramach akcji promocyjnej, MaRina wzięła udział w dziewczęcej sesji zdjęciowej, której efekty będziemy mogli oglądać już niedługo. O tym, jak wyglądała praca nad kampanią możemy dowiedzieć się z wywiadu Agnieszki Jastrzębskiej z piosenkarką. Obejrzyj wideo i dowiedz się na przykład których konkretnie kosmetyków użyto, aby wykonać piękny makijaż MaRiny. Piosenkarka na swojej skórze (i to dosłownie!) przetestowała np. paletę cieni Modern Eyeshadow Palette, z modnymi odcieniami bordo i różu, pomadę do brwi Eyebrow Pomade czy superskuteczny… spray do utrwalania makijażu!

materiały prasowe

Produkty na zdjęciu: pomada do brwi Eyebrow Pomade, paleta Modern Eyeshadow Palette

Piosenkarka zdradziła także, jaki jest jej ulubiony kosmetyk marki Wibo. Jest to paletka składająca się z bronzera, rozświetlacza i różu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie kosmetyki potrzebne do konturowania twarzy mamy w jednym małym opakowaniu! MaRina uchyliła także rąbka tajemnicy i zapowiedziała, że wraz z Wibo szykuje... swoją własną kolekcję. Co w niej znajdziemy? Na te informacje czekamy z niecierpliwością :).

