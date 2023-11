1 z 5

Margaret się nie patyczkuje i ewidentnie nosi to, na co ma ochotę. Bez względu na to, co sądzicie o jej barwnym stylu, musicie przyznać, że bez wątpienia wyróżnia on wokalistkę wśród polskich gwiazd, z których wiele ubiera się w łudząco podobnym, niezbyt ekscytującym stylu.

A ponieważ najlepszym patentem na przykuwającą wzrok stylizację są wściekłe, odblaskowe odcienie neonowej żółci, różu czy zieleni, które na wybiegach na wiosnę/lato 18 pokazały się zarówno w sportowym enturażu (Fenty Puma, Prada, Ferragamo, VFiles), jak i w eleganckim, wieczorowym wydaniu (Delpozo, Balenciaga, Armani, Marni), obok dzisiejszej stylizacji Maragret z konferencji prasowej Polsat Superhit Festival 2018 nie sposób przejść obojętnie.

Ale ta historia ma mały nieoczekiwany zwrot akcji. Neonowy look wokalistki w kolorze zakreślacza to nie tylko designerskie perełki – Margaret miała na sobie buty z popularnej sieciówki. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.