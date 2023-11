Manicure w stylu disco: efekt lustra, syrenki, rybiej łuski na paznokciach

Manicure w stylu disco to idealna propozycja dla osób, które lubią zwracać uwagę swoim wyglądem. Sprawdzi się on dobrze na różnych imprezach, w tym również sylwestrowych i karnawałowych. Paznokcie w stylu disco najefektowniej prezentują się w klubowym oświetleniu. Do wykonania takiego manicure niezbędne są: błyszczące i brokatowe ozdoby i lakiery do paznokci.