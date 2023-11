1 z 5

Rowerzyści używają jej żeby być widocznymi, a studenci zakreślają nią notatki. Ale czy neonową zieleń można nosić? Tego sezonu jest wręcz obowiązkowa! Limonkowe odcienie były mocnym akcentem niejednej kolekcji na wiosnę/lato 18 – pokazali ją Balenciaga, Delpozo, Armani, Jeremy Scott, John Galliano, Off-White oraz oczywiście Fenty Puma.

To, że jest w trendzie – to oczywiste. Ale jak stylizować ten niełatwy kolor i nie wyglądać przy tym, jak pracownik ochrony? Pozwólcie, że zademonstruje wam to Julia Wieniawa. Blady fiolet, neonowa zieleń i ognista czerwień – brzmi jak szaleństwo, prawda? A w takim połączeniu kolorów aktorka właśnie pojawiła się na imprezie marki L'Oréal. Czy wyszła z tej stylizacji obronną ręką?

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby lepiej się przyjrzeć jej neonowej stylizacji.

