Czerwona torebka idealnie prezentuje się w eleganckich stylizacjach. Można ją zestawić z butami w kolorze nude i sukienką z elementami bieli lub beżu. Na codzienne wyjście warto wybrać czerwoną torebkę-worek i założyć do niej szary t-shirt oraz jeansy.

Kolor czerwony z pewnością ożywi stylizację. Czerwona torebka może zostać połączona z sukienką lub jeansami. Jest zawsze w modzie i pasuje zarówno na eleganckie wyjścia, jak i do codziennych zestawów.

Jak dobrać torebkę?

Fason torebki dobrze jest dobrać do okazji. Na co dzień najlepiej sięgnąć po pojemny i elegancki dodatek. Może to być np. kuferek, torba-worek bądź listonoszka. Aby wykorzystać torebkę także w czasie służbowych i biznesowych wyjść, warto wybrać taką, która zmieści format A4. Dzięki temu bez obawy można w niej schować np. teczkę z dokumentami. Przy zakupie torebki na większe wyjście, panie często biorą pod uwagę modele ze srebrnymi lub złotymi wykończeniami. Ważne, aby były one dopasowane kolorystycznie do stylizacji. Na wieczorne wyjście sprawdzą się także fasony z frędzlami, kopertówki bądź torby z geometrycznymi wzorami.

Czerwona torebka i stonowane barwy

Czerwona torebka wspaniale komponuje się z ubraniami w stonowanych barwach. Szary, biały lub beżowy kolor to bezpieczne i eleganckie połączenie. Dzięki niemu stylizacja będzie zarówno skromna, jak i w dobrym guście. Torbę można zestawić z beżowym kombinezonem lub sukienką w biało-beżowe wzory. Jeansy i szara góra to z kolei idealny pomysł na wyjście na zakupy lub na spacer.

Czerwona torebka w kolorowej stylizacji

Czerwona torebka bardzo ciekawie wygląda z zestawieniu z zielenią. To połączenie ożywi stylizację. Połączenie czerwieni, granatu i bieli zawsze się sprawdza. Marynarskie wzory są modne nie tylko w lecie. Czerwona torebka do pasuje np. sukienki w cienkie beżowo-granatowe paski na białym tle. To doskonała stylizacja na randkę lub do kina.

Jaka torebka do czerwonych butów? Nie czerwona!

Warto pamiętać, że zasada łączenia torebki i butów w tym samym kolorze przestała obowiązywać już dawno. Zamiast czerwonych butów do torebki w tym kolorze najlepiej wybrać szpilki w kolorze nude. Dobrze będą wyglądały także sportowe buty, np. szaro-granatowe lub złote bądź srebrne baleriny czy sneakersy.