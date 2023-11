1 z 5

Jeśli chodzi o niespodziewane modowe połączenia, nie ma gwiazdy, która robi je lepiej niż Małgorzata Rozenek. Prezenterka TVN-u pokazała się statnio w odjechanej kurtce, która jest w punkt najgorętszego trendu sezonu jesień/zima 17.

Niekiedy trendy zaskakują. Cekinowe kozaki za kolano, sztyblety połączone ze skarpetami czy masywne, przeskalowane, przebrzydkie sneakersy i przezroczyste plastikowe buty. Coś co niegdyś było obciachem, teraz staje się hitem kolekcji projektantów – i luksusowych butików. Podobnie jest z olbrzymią, ciepłą, przytulną kurtką-puchówką. Ze wszystkich trendów na jesień/zimę 17, triumfalny powrót ulubienicy wszystkich narciarzy i bezdomnych był chyba tym najbardziej nieoczekiwanym – oraz, jak się okazuje, najbardziej popularnym.

Wskrzeszony przez Balenciagę, Stellę McCartney czy Rafa Simonsa klasyk, który kojarzy nam się raczej z retro stokiem narciarskim w latach 90. niż pokazem luksusowej marki w ciągu zaledwie paru miesięcy stał się ulubieńcem influencerek i gwiazd mody ulicznej. Naturalnie, nie mówimy tu o prostej, nudnej wersji. Puchówka A.D 2017 może być przeskalowana, oversize'owa, asymetryczna i totalnie zdekonstruowana. Moda wysoka łączy się z niską. Musicie zobaczyć odjechan puchówkę, w której właśnie pokazała się Małgorzata Rozenek. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się co to za marka!

