Ale porozmawiajmy o butach. Przezroczyste panele, otwarte palce i kontrastujące, czarne sznurowadła, a wszystko to na masywnym słupku – wow! Choć tak właściwie nie są niczym nowym – transparentne obcasy od zamierzchłych czasów można kupić w każdym sex shopie – to właśnie teraz zapanował prawdziwy boom na przezroczyste, plastikowe buty z pleksi bądź PCV. Kontrowersyjny trend zaczął się od modelu od Yeezy, natomiast na wiosnę/lato 18 podobne czółenka i sandałki trafiły do kolekcji Oscara de la Renty i Alexandra Wanga. Coś nam mówi, że jeszcze o nich usłyszymy!