Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są idealnie dobraną parą i to pod każdym względem! Oboje nie ukrywają ogromnego uczucia, które żywią do siebie, mają wspólne pasje i projekty, oboje też kochają modę. A ostatnio udowodnili, że zasługują na miano najbardziej stylowej pary ever! ;) Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, w jakich stylizacjach zostali przyłapani przez paparazzi pod studiem Dzień Dobry TVN, w którym opowiadali o nowym programie "Iron Majdan". Zwróćcie uwagę na torebkę Małgosi! Jej cena zwala z nóg!

