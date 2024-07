1 z 12

Spodnie z lampasami to hit sezonu!

Spodnie z lampasami to kolejny trend rodem z lat 90-tych! Kiedyś były prawdziwym hitem sportowej mody męskiej, a później... stały się symbolem obciachu. Dziś znów wróciły do łask w nieco odświeżonej formie. Noszą je największe fashioniski! Spodnie z lampasami wkroczyły nie tylko do siłowni, ale i na salony. W połączeniu z eleganckimi butami na szpilkach tworzą niebanalne, lecz bardzo modne połączenie. Gwiazdy już je noszą!

Sara Boruc, Kim Kardashian, Sylwia Grzeszczak czy Rita Ora - to tylko niektóre miłośniczki mody, które już mają w swoich szafach spodnie z lampasami. Poszukujesz inspiracji, z czym nosić ten trend? Zerknij na ich stylizacje! A może chcesz kupić podobne spodnie? Mamy dla Ciebie garść propozycji z sieciówek już poniżej 100 zł!

