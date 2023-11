2 z 5

Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek pokazała swojego męża w negliżu, ale nawet to zdjęcie nie wywołało tylu emocji co najnowsze! Tym razem możemy podziwiać Radosława w pełni ubranego i siedzącego na sofie, ale internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół, a mianowicie na… czapkę! To wywołało lawinę komentarzy i to negatywnych!