Księżna Kate podczas wizyty w Londynie miała na sobie lawendową sukienkę projektu Emilii Wickstead. Kreacja kosztowała ponad 6600 zł. Żona księcia Williama dobrała do niej elegancką torebkę w kolorze pudrowego różu z jej ulubionego butiku Aspinal of London. To cacko można nabyć za trochę ponad 3400 zł. Księżna Kate postawiła także na sprawdzone przez nią zamszowe szpilki. Co ciekawe, fani Kate Middleton mogą już dobrze znać nie tylko te buty, ale również sukienkę. Gdzie wcześniej wystąpiła w niej żona księcia Williama? Zobaczcie kolejny slajd!

