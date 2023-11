Reklama

Nie jest żadną tajemnicą, że brytyjska rodzina królewska nie narzeka na brak pieniędzy. Jej majątek wyceniony na 88 miliardów złotych zawarty jest w klejnotach, posiadłościach, strojach czy pojazdach. Nie da się również ukryć, że księżna Kate i Meghan Markle, które stały się członkiniami brytyjskiej rodziny królewskiej, jednocześnie stały się milionerkami. Okazuje się jednak, że księżna Kate była nią dużo wcześniej!

Majątek księżnej Kate

Księżna Kate pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Od zawsze uczęszczała do najlepszych i najbardziej elitarnych szkół. W końcu w jednej z nich poznała księcia Williama, a nie mogła się w niej znaleźć przez przypadek. Zwykli i średniozamożni ludzie na pewno nie uczyli się w tych samych szkołach, co książęta. Kate przed ślubem mieszkała w luksusowym apartamencie, który jest warty ok. 5 milionów złotych!

Oczywiście majątek księżna Kate zawdzięcza swoim rodzicom. Carole i Michael Middleton prowadzą firmę Party Pieces, która od 1981 roku zyskała wartości 30 milionów funtów, czyli ok. 130 milionów złotych!

Osobisty majątek księżnej Kate wyceniony jest na 24 miliony złotych. Oczywiście to niewiele w porównaniu do jej męża, który może pochwalić się 130 milionami złotych, jednak sama księżna Kate doskonale poradziłaby sobie bez portfela Williama. ;)

Księżna Kate była milionerką już przed ślubem z Williamem!

Księżna Kate może pochwalić się majątkiem wycenionym na 24 miliony złotych.

