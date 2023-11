Księżna Kate po narodzinach trzeciego dziecka zrobiła sobie kilka miesięcy przerwy od królewskich obowiązków. Najmłodszy syn pary książęcej przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku. Przez pięć miesięcy Kate poświęcała się wyłącznie opiece nad dziećmi, jednak przyszedł czas powrotu z urlopu macierzyńskiego.

Oczywiście księżna brała udział w oficjalnych uroczystościach, ale różnego rodzaju wizyty czy działalność charytatywna musiały poczekać na jej oficjalny powrót. Kate do swoich obowiązków wróciła od października i jako pierwsze, odwiedziła dzieci w leśnej szkole Sayers Croft Forest and Wildlife Garden. Wzięła udział w zajęciach na świeżym powietrzu, rozmawiała z dziećmi i opiekunami.

Thank you @SCTrust for showing The Duchess of Cambridge your fantastic work giving inner city children a unique opportunity to learn about and engage with the natural world ???? pic.twitter.com/YiTuzhiPJg

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 października 2018