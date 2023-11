Reklama

Meghan Markle ostatnio podczas jednej z wizyt zaliczyła dużą wpadkę. Księżna Sussex po tym jak wysiadła z samochodu, samodzielnie zamknęła drzwi. I choć wydawać by się mogło, że to naturalny gest, zostało to odebrane jako złamanie protokołu, ponieważ obowiązkiem księżnej, po tym jak opuści samochód, jest oficjalne przywitanie z gospodarzem.

Wideo z nagraniem wpadki Meghan było szeroko komentowane. Jednak, jak się okazuje to księżna Kate jako pierwsza popełniła taki sam błąd. Mamy wideo, na którym możemy zobaczyć jak księżna, wysiadając z samochodu zatrzaskuje za sobą drzwi. Zarówno jedna, jak i druga złamały protokół.

Jednak to wpadka Meghan Markle wywołała dużo większe zamieszanie. W końcu każdy jej krok jest pilnie obserwowany, a to sprawia, że również o wpadkach dowiadujemy się znacznie szybciej!

Księżnej Kate też zdarzają się wpadki

Jednak na razie królową wpadek jest Meghan :)