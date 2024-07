1 z 8

Anna Maria Olbrycht, polska modelka na stałe mieszkająca w Los Angeles zadebiutowała w roli projektantki! Wspólnie z marką CAPRICE promuje swoją pierwsza mini kolekcję kostiumów kąpielowych. Modelka wielokrotnie promowała bieliznę i kostiumy kąpielowe polskich i światowych marek zachwycając swoim profesjonalizmem. Teraz nadszedł czas na jej własną linię!

Kolekcja Anna Maria S W I M x CAPRICE jest pełna zmysłowych fasonów, stworzonych zgodnie z najnowszymi trendami mody plażowej. Jednoczęściowe stroje kuszą wiązaniami, podkreślającymi dekolt i talię. Modne sznurowania i głębokie wycięcia w stylu lat 90., nadają kostiumom supermodnego i seksownego szyku! Dwuczęściowe modele zaś, to mix kombinowanych staników i dołów z wycięciami. To idealna mieszanka seksownego szyku z kalifornijskim lifestylem! Kostiumy dzięki wyjątkowym fasonom podkreślają kobiecą sylwetkę i delikatnie ją modelują. Doskonałej jakości lycra dopasowuje się do sylwetki a zaproponowana paleta barw nie pozwala pozostać obojętną.

W kolekcji, obok klasycznej czerni, pojawiły się modele w supermodnych odcieniach różu, zieleni oraz ognistej czerwieni. Anna Maria SWIM X CAPRICE to kwintesencja wakacyjnego seksapilu i kalifornijskiego luzu!

Stroje znajdziecie na: www.caprice.com.pl

STROJE ZOBACZYCIE TEŻ W NASZEJ GALERII! Który najbardziej przypadł wam do gustu?