1 z 9

Jeśli chodzi o modę, na MET Gala w Nowym Jorku widziano już chyba wszystko. Ale to, co pokazała wczorajszego wieczoru w szacownym Metropolitan Museum of Art znana amerykańska celebrytka Kendall Jenner, to według wielu obserwatorów spora przesada...

Jak już dziś pisaliśmy, gwiazdy które chcą wyróżnić się w celebryckim tłumie na gali, muszą się postarać. Tak, jak zrobiły to np. ostatniego wieczoru Rihanna, czy Katy Perry. Ale to, co pokazała młoda gwiazda słynnego rodu Kardshianów przebiło chyba wszystko. Modowe media na świecie piszą o bardzo odważnej, praktycznie przezroczystej kreacji Kendall z kolekcji luksusowej włoskiej marki La Perla.

Zobaczcie ją w całej okazałości na kolejnych slajdach naszej galerii