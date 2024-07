Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska mają kryzys? Muzyk skomentował to w rozmowie z Party.pl. Kilka dni temu modelka dodała na Instagramie zdjęcie swojego ukochanego i dodała do niego podpis:

W komentarzach zaniepokojeni fani zaczęli dopytywać, czy Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka mają kryzys albo czy lider Zakopower nie czuje się urażony, że piękna gwiazda go tak nazywa. A jaka jest prawda?

W czwartek modelka i muzyk pojawili się na konferencjach prasowych, ale... nie razem! Paulina Krupińska jako ambasadorka Mokobelle pojawiła się na otwarciu butiku marki w Galerii Mokotów. Z kolei Sebastian Karpiel-Bułecka przyszedł na spotkanie Wojasa, marki obuwniczej, której został twarzą. Party.pl postanowiło zapytać lidera Zakopower o to, czy między nim a Pauliną rzeczywiście coś się zmieniło. Sebastian Karpiel-Bułecka w ogóle nie przejmuje się takimi doniesieniami i krótko podsumował całą sytuację:

Mnie to tak śmieszy, że ludzie naprawdę mają takie problemy, że nie mają dystansu do pewnych rzeczy. Naprawdę trzeba czasem podejść z dystansem do tego co się czyta, bo szkoda życia i zdrowia na takie bzdury.