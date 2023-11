6 z 11

Margaret

Praktycznie każda stylizacja Margaret może być porządnym kostiumem na Halloween. Ale nie zawsze są one łatwe do podrobienia w domowym zaciszu. Ten żółty look z wielką puchówką, minispódniczką, fishnetami i beretem z emoji (znajdziecie taką na każdym bazarze) nie przysporzy wam wielu trudności. A jeśli ktoś was zapyta kim jesteście, odpowiedzcie mu śpiewając „Thank You Very Much".