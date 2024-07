Do plisowanej spódnicy można założyć gładką bluzkę i skórzaną kurtkę. Dobrze komponuje się z botkami, sandałkami oraz szpilkami. Z plisowanym dołem łatwo jest stworzyć udaną stylizację na wieczorne wyjście, a także na popołudniowy spacer.

Plisowana spódnica jest uszyta z materiału z licznymi zagięciami. Jest dostępna w różnych wzorach i fasonach oraz długościach: mini, midi i maxi. Najlepiej pasują do niej kobiece dodatki w stylu retro. Stylizację z plisowaną spódniczką na imprezę można urozmaicić, np. butami z ćwiekami.

Jaki fason plisowanej spódnicy wybrać?

Aby dobrze wyglądać, warto dopasować długość spódnicy do swojego wzrostu. Panie o niskim wzroście powinny zakładać fasony zakrywające kolano. Długość maxi jest zarezerwowana jedynie dla wysokich kobiet. Niższe będą wyglądały w niej zbyt masywnie. Spódnica do ziemi optycznie skróci sylwetkę. Panie z szerokimi biodrami, które nie mają figury w typie klepsydry, powinny sięgnąć po spódnice z elastycznym pasem, który podkreśli talię. W takim stroju sylwetka będzie wyglądała niezwykle kobieco.

Jaką górę założyć do plisowanej spódnicy?

Plisowany dół najlepiej prezentuje się z dopasowanymi, przylegającymi górami. Jednolitą kolorystycznie spódnicę najlepiej zestawić z wzorzystą bluzką. Model z kołnierzykiem to doskonały wybór, który nada stylizacji charakter retro. Warto postawić na top w kwiaty o podobnej kolorystyce. Bardzo kobieco i jednocześnie elegancko będzie wyglądała aksamitna koszulka na ramiączkach. Dziewczyny z płaskim brzuchem mogą się pokusić o crop top, który go wyeksponuje. W chłodniejsze dni lub wieczorami na wierzch można założyć kurtkę typu ramoneska, która przełamie delikatny charakter zestawienia. Plisowany dół dobrze wygląda także z jeansową kurtką i dopasowanym golfem z dzianiny.

Buty do plisowanej spódnicy

Spódnicę z plisami można połączyć zarówno ze szpilkami, czółenkami, jak i sneakersami lub z martensami. Sandały na płaskim obcasie i baleriny także będą dobrze wyglądały w takim zestawieniu. Warto pamiętać o tym, że z tym fasonem spódnicy dobrze wyglądają długie nogi. Aby wydłużyć je optycznie, warto założyć buty na wysokim obcasie.

Imprezowy zestaw z plisowaną spódnicą

Na imprezie sprawdzi się zestaw ze spódnicą w czerwono-czarną kratę, botkami i skórzaną kurtką. Można do niego dobrać takie dodatki, jak torebka z ćwiekami, szeroka bransoletka i wyraziste kolczyki, np. z czerwonymi elementami.

Co założyć do plisowanej spódnicy na popołudniowy spacer?

Plisowana maxi spódnica w kolorze bordowym będzie wyglądała doskonale z krótką kurtką i torebką na ramię na łańcuszku. Do tej stylizacji pasują błyszczące oxfordki, szalik w kratę i beret lub czarny kapelusz. Na letni spacer można też założyć pastelowe zestawienia z pudrowo-różową spódnicą, białą przylegającą bluzką i jasną kurtką. Stylizację dopełnią buty w kolorze nude i jasna torebka. Błękitna spódnica będzie się wspaniale komponowała z górą w jasnym cytrynowym kolorze oraz sandałkami typu rzymianki. Do tego warto założyć duże kolczyki koła. Jasnożółta spódnica wygląda idealnie z jeansową koszulą i jasnoróżowymi balerinkami. Do pastelowego dołu można też dobrać bluzkę z falbanką.

Plisowana spódnica - elegancka stylizacja

Czarna plisowana spódnica to doskonała baza do eleganckiego zestawu, np. do pracy. Warto do niej założyć jedwabną koszulę i ciemne szpilki. W lecie można pokusić się o beżowy dół i białą bluzkę z kołnierzykiem oraz czółenka na niewielkim obcasie. Na wieczorne wyjście także warto wybrać plisowaną spódnicę, np. w kolorze granatowym. Pasuje do niej szyfonowa bluzka bądź gładka koszulka na ramiączkach i żakiet. Najlepszymi dodatkami będą ozdobny, duży naszyjnik i szpilki.