O Florence Pugh jest coraz głośniej. Aktorka znana z filmów „Midsommar. W Biały dzień”, „Czarna Wdowa”, czy „Nie martw się, kochanie” ostatnio pojawiła się na premierze produkcji „Osobliwość”, w której gra główną rolę. Wydarzenie odbyło się podczas Festiwalu Filmowego w Londynie. Gwiazda wystąpiła na nim w stylizacji na miarę starego Hollywood, która pochodzi z najnowszej kolekcji Haute Couture Valentino.

Florence Pugh w kreacji z piórami na Festiwalu Filmowym w Londynie

W ostatnich tygodniach aktorka wielokrotnie sięgała po projekty marki Valentino, więc wybór koralowej sukni nie jest zaskoczeniem. Kreacja wykonana z ogromu półprzezroczystej tkaniny to esencja stylu glamour. Jej góra z wycięciem w okolicy talii wykonana została z marszczonego materiału, a dół obszyty był piórami. Projekt przepięknie prezentował się w ruchu, a za jego wybór odpowiada stylistka Rebecca Corbin-Murray.

Look gwiazdy uzupełniały bransoletki i długie kolczyki wysadzane błyszczącymi, żółtymi i białymi kamieniami oraz okrągły kolczyk do nosa - septum. Jej włosy były wygładzone i pofalowane w sposób typowy dla Złotej Ery Hollywood. Makijaż aktorki był prosty i monochromatyczny, odcień pomadki pasował do koloru sukni, powieki zdobiła cienka, czarna kreska wykonana eyelinerem, a brwi były mocno zaczesane ku górze i utrwalone żelem.