Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ostatnio pochwalili się na swoich Instagramach zdjęciami, na których możemy podziwiać ich w bardzo eleganckim wydaniu. Obydwoje wyglądali przepięknie, jednak to od prowadzącej "Projekt Lady" aż ciężko oderwać wzrok. Tak olśniewającej, wspaniałej kreacji nie widzieliśmy dawno! Podobnie uważają również fani, którzy zostawili gwieździe mnóstwo komplementów. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Zamyślona Małgorzata Rozenek załatwia sprawy na mieście! Nowe zdjęcia paparazzi Małgorzata Rozenek zachwyca swoją zjawiskową suknią na wyjątkowej imprezie Małgorzata Rozenek przyzwyczaiła nas do swojego eleganckiego i pełnego klasy stylu. Nie bez powodu żona Radosława Majdana jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Prowadząca "Projekt Lady" na ten tytuł w pełni zasłużyła, bo jej stylizacje zawsze zapierają dech w piersiach. Nawet w codziennym looku, gwiazda stawia na ciekawe, niebanalne i bardzo modne akcenty . Jednak tym razem Małgorzata Rozenek już totalnie rozbiła bank! Jej zjawiskowa suknia oczarowała tysiące internautów. Sami spójrzcie na to cudo. Małgorzata Rozenek na imprezę urodzinową miliardera, Rafała Brzoski, założyła przepiękną czarno-złotą suknię z długim trenem i opadającymi rękawami. Kreacja o kroju rybki idealnie podkreśliła wszystkie atuty sylwetki żony Radosława Majdana. Do tego subtelny makijaż i pięknie wystylizowane włosy... Całość naprawdę robi ogromne wrażenie. Ale również mąż gwiazdy zachwycił swoim eleganckim lookiem. Radosław Majdan postawił na garnitur, kamizelkę oraz lakierowane buty w odcieniu czarni i zaakcentował swoją stylizację ciekawym, wzorzystym krawatem. Biorąc pod uwagę instagramowe wpisy pary, przyjęcie z okazji urodzin...